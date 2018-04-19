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Двое членов "Норд" сбежали в Беларусь с паспортами РФ

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Двое членов экипажа задержанного украинскими пограничниками рыболовного судна "Норд" тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам.

Это произошло 19 апреля, около 6:00. Об этом рассказали в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Так, в киевском аэропорту "Жуляны" на рейс в Беларусь зарегистрировались якобы двое россиян. Они предъявили на паспортном контроле документы, выданные Генконсульство РФ в Харькове.

"Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, которые выданы официально действующими дипломатическими представительствами РФ на территории Украины, и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины – членов суднокоманды "Норд", которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию", - отметили пограничники.

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Когда они вылетали из страны, поручений от других правоохранителей или решений судов об ограничении в выезде членов "Норд" ГПСУ не поступало.

"Учитывая то, что существуют основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины – членам суднокоманды "Норд" документов, которые якобы подтверждают гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск, Государственная пограничная служба Украины отказала в выезде еще 7 гражданам Украины – членам суднокоманды "Норд", - подчеркнули в пресс-службе.

Они предоставили аналогичные документы граждан РФ, которые изъяли. Кроме того, были составлены протоколы об очередной попытке незаконного нарушения границы Украины. Материалы направлены в суд.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Как писал "Обозреватель", суд принял решение по капитану "Норда".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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