Зайцева добилась своего: в деле о смертельном ДТП в Харькове произошел поворот

Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Алены Зайцевой, которую вместе с Геннадием Дроновым приговорили к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове на Сумской.

Производство открыли после внесения в документ поправок. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила адвокат потерпевших в аварии Лариса Матвеева, пишет "Укринформ".

"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", – отметила она.

В деле о ДТП с Зайцевой произошел поворот УНИАН

По словам правозащитницы, жалоба адвоката Зайцевой, ранее возвращённая ей на доработку по формальным признакам, сейчас признана соответствующей требованиям ст. 427 УПК по срокам подачи, форме и содержанию.

"Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный Суд потребовал от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией об их правах и обязанностях", – пояснила Матвеева.

Она добавила, что участники процесса могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней с момента получения копии решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.

В вторником, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.

В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.

Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.

Зайцева подала кассационную жалобу, однако ее отклонили. Стали известны циничные требования защиты девушки.

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