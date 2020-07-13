На Житомирщине в ДТП перевернулся автомобиль: 2 взрослых и 3 детей попали в реанимацию

В результате ДТП возле с. Обиходы Житомирской области в понедельник, 13 июля, пять человек попали в реанимацию.

Предварительно, водитель ЗАЗ "Славута" не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль перевернулся. Об этом сообщается на сайте пресс-службы областного управления полиции.

За рулем легковушки, по предварительным данным, находился 25-летний житель с. Берестовец Коростенского района. Он двигался в направлении с. Сарновичи.

Полиция на месте ДТП. zt.npu.gov.ua

В аварии пострадали пассажиры автомобиля: 54-летний мужчина и двое детей 6 и 10 лет, все жители Берестовца. В реанимационное отделение с серьезными травмами также госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочь.

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы Коростенского отдела. Правовая квалификация события – ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Повреждения "Славуты". zt.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в районе села Весняное Николаевской области грузовой автомобиль насмерть сбил местного прокурора.