''Девочкам нравился'': всплыли новые данные о керченском стрелке 

Студент Владислав Росляков, который устроил теракт в керченском колледже, старался избегать девушек и возможно имел связанные с этим комплексы.

Об этом сообщил бывший друг и одноклассник Рослякова, который сидел с ним за одной партой, передает "МК". Он рассказал, что последний раз они общались больше двух лет назад, и назвал отношения с противоположным полом "странным моментом биографии" стрелка.

"Влад почему-то совсем не желал общаться с девочками, даже избегал их. Помню, как-то вечером мы отправились с ним купаться на море. Три девчонки позвали нас потом погулять. Я согласился. Реакция Влада меня удивила - он ни в какую не соглашался идти. Подобные вещи происходили с Владом часто. Женских компаний он сторонился. Хотя девочки тянулись к нему, он даже некоторым нравился. Тогда мне казалось, что у него серьезные комплексы по этому поводу", - сказал одноклассник Рослякова.

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От отметил, что его товарищ чаще общался со старшими парнями, когда довольно продолжительное время ходил в тренажерный зал.

"Влад был помешан на спорте, он серьезно относился к тренировкам. Вот там он подружился с парнями, которые были гораздо старше его, им по 20-22 года было в то время", - добавил бывший друг стрелка.

Парень также сказал, что в школьные годы у Рослякова "было полно друзей". "У нас была троица - не разлей вода. В школе Влад еще с двумя парнями тесно общался", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.