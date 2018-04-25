Детективы под прикрытием: раскрыты детали задержания чиновника СБУ в Киеве

Задержание детективами НАБУ чиновника одного из отделов Службы безопасности Украины в Киеве является продолжением спецоперации Бюро, которая была сорвана в 2017 году.

"Вчера (24 апреля. - Ред.) был задержан работник СБУ. Это дело является продолжением дела, которое, как вы знаете, было сорвано работниками департамента "К" СБУ в 2017 году. То есть, если кто-то думал, что второе подразделение детективов, где работают офицеры под прикрытием, было разгромлено, то это не так, оно продолжает работать. И вчерашнее задержание является показательным. Поэтому, вчерашнее задержание - это продолжение этой операции", - сообщил директор Бюро Артем Сытник, передает РБК-Украина.

По его словам, сотрудник СБУ требовал от граждан $47,5 тыс., за оформление вида на жительство в Украине.

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"Вместо выявления этих лиц, вместо привлечения их к ответственности, брал по $3 тыс. от этих граждан, которые проживают в Украине на основании фейковых документов. Для меня это дело дало ответ на многие вопросы", - отметил Сытник.

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Как сообщал "Обозреватель", сотрудник СБУ вымогал и получил неправомерную выгоду от иностранцев, после чего его задержали детективы НАБУ.

Позже стало известно, что при обыске у него нашли наркотики.