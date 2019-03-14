Депутат Франции похвалил Россию за захват Крыма и нарвался на жесткий ответ

Жители аннексированного Россией украинского Крыма раскритиковали заявление экс-депутата парламента Франции Тьерри Мариани о "рывке" в развитии полуострова.
Так, оккупанты пригласили группу французских политиков посетить Крым в связи с пятой годовщиной незаконного "присоединения". Как подметил блогер с ником "КРЫМский бандеровец" на странице в Twitter, крымчане не согласились с пафосными тезисами выступления Мариани.
"Крым рванул вперед. До 2014 года Крым был похож на спящую красавицу — никакого развития. Территория, будто застывшая в вечном сне", — сказал бывший французский депутат, которого называют другом Путина.
Тьерри Мариани
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"Что этот лягушатник несет? Чем напоили гостя заморского, окаянные?" "Рассмешил", "Точно не спим — как на пороховой бочке! Посмеялся над нами Мариани", "Рванули так, что по экономике на 100 лет откатились назад. Это прорыв или еще нет?" — написали крымчане в сети.
Оккупанты снова притащили в Крым фашистов из Франции во главе с Тьерри Мариани, который заявил: “Крым рванул вперед. До 2014 года Крым был похож на спящую красавицу - никакого развития. Территория, будто застывшая в вечном сне”. Жители Евпатории прокомментировали эту ересь pic.twitter.com/d0SFzusTLJ— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14 березня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне признали, что аннексия Крыма негативно повлияла на международное положение Российской Федерации.
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