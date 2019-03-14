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Депутат Франции похвалил Россию за захват Крыма и нарвался на жесткий ответ

1.9тЧитать материал на украинском

Жители аннексированного Россией украинского Крыма раскритиковали заявление экс-депутата парламента Франции Тьерри Мариани о "рывке" в развитии полуострова.

Так, оккупанты пригласили группу французских политиков посетить Крым в связи с пятой годовщиной незаконного "присоединения". Как подметил блогер с ником "КРЫМский бандеровец" на странице в Twitter, крымчане не согласились с пафосными тезисами выступления Мариани.

"Крым рванул вперед. До 2014 года Крым был похож на спящую красавицу — никакого развития. Территория, будто застывшая в вечном сне", — сказал бывший французский депутат, которого называют другом Путина.

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Тьерри Мариани

Тьерри Мариани

ru.rfi.fr

"Что этот лягушатник несет? Чем напоили гостя заморского, окаянные?" "Рассмешил", "Точно не спим — как на пороховой бочке! Посмеялся над нами Мариани", "Рванули так, что по экономике на 100 лет откатились назад. Это прорыв или еще нет?" — написали крымчане в сети.

Депутат Франции похвалил Россию за захват Крыма и нарвался на жесткий ответ

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне признали, что аннексия Крыма негативно повлияла на международное положение Российской Федерации.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
соцсети
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Комментарии
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Круасаноед отрабатывает 30 кацапских сре́бреников
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1
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Пигин Макс
Пигин Макс
Лишний раз доказывает, что хохлы - самые убогие существа! Забудьте Крым!!! Вы выбрали себе бандеру, вот и живите с этим!
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andrei andrei
andrei andrei
А французам респект😁
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
andrei andrei, йух тебе и французам в сраку, а не Крым!!
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