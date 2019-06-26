"Денег нет!" В "ДНР" экстренно отменили набор террористов

В "ДНР" из-за нехватки денег прекратили набор боевиков в так называемое "Донецкое высшее общевойсковое командное училище".

Об этом в Facebook сообщил бывший военный Константин Машовец, координатор группы "Информационное сопротивление".

"Официальной причиной" названы некие малопонятные "изменения одного из учредителей" данного "учебного заведения" в лице так называемого "республиканского вооруженного органа исполнительной власти специальной компетенции, реализующей государственную политику в сфере обороны", а проще говоря, главной причиной называется некое "реформирование" в так называемом "Министерстве обороны ДНР" или "Управлении народной милиции ДНР", – пояснил он.

Также Машовец добавил, что террористы отменил набор "офицеров", так как в них "отпала потребность".

"Реальная причина — на всестороннюю военную и профессиональную подготовку будущих "офицеров", у оккупантов просто банально не хватает денег. Достаточно сказать, что с осени прошлого года в самой РФ действуют так называемые "сокращенные курсы подготовки офицерского состава" (полугодовые), где лейтенантов штампуют из контрактников "быстро и надежно". Причем, гребут российских контрактников в "лейтенанты" даже без экзамено. на основе лишь "отзывов командиров и начальников", – пояснил он.

Террористы на Донбассе Народна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, известный террорист "ДНР" Александр Игнатишин по кличке "Ашот" свободно проживает в Украине, не опасаясь уголовного преследования.

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