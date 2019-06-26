ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Денег нет!" В "ДНР" экстренно отменили набор террористов

548Читать материал на украинском

В "ДНР" из-за нехватки денег прекратили набор боевиков в так называемое "Донецкое высшее общевойсковое командное училище".

Об этом в Facebook сообщил бывший военный Константин Машовец, координатор группы "Информационное сопротивление".

"Официальной причиной" названы некие малопонятные "изменения одного из учредителей" данного "учебного заведения" в лице так называемого "республиканского вооруженного органа исполнительной власти специальной компетенции, реализующей государственную политику в сфере обороны", а проще говоря, главной причиной называется некое "реформирование" в так называемом "Министерстве обороны ДНР" или "Управлении народной милиции ДНР", – пояснил он.

Новости
Террористы "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе: штаб ООС сообщил плохие новости

Также Машовец добавил, что террористы отменил набор "офицеров", так как в них "отпала потребность".

"Реальная причина — на всестороннюю военную и профессиональную подготовку будущих "офицеров", у оккупантов просто банально не хватает денег. Достаточно сказать, что с осени прошлого года в самой РФ действуют так называемые "сокращенные курсы подготовки офицерского состава" (полугодовые), где лейтенантов штампуют из контрактников "быстро и надежно". Причем, гребут российских контрактников в "лейтенанты" даже без экзамено. на основе лишь "отзывов командиров и начальников", – пояснил он.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Народна правда

Как сообщал OBOZREVATEL, известный террорист "ДНР" Александр Игнатишин по кличке "Ашот" свободно проживает в Украине, не опасаясь уголовного преследования.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Выходит, что республиканцы Донбасса не считают нужным продолжать войну.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel