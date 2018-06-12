Дело Труханова: мэру Одессы вернули документы

Соломенский райсуд Киева вернул мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в хищении средств из госбюджета, загранпаспорта и позволил выезжать из страны.

Об этом рассказал его адвокат Александр Лысак в комментарии "Украинской правде", отметив, что суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер.

Также, Труханову позволили не сообщать о своем месте проживания и общаться с другими фигурантами дела, кроме свидетелей стороны обвинения.

"Поскольку на протяжении досудебного следствия он ни разу не мог реализовать свое право, как городской голова, на выезд в составе делегации за пределы Украины, теперь такая возможность у него есть. Он может свободно передвигаться", - отметил Лысак.

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Адвокат не знает, планирует ли Труханов выехать в ближайшее время за границу.

"Если будет какое-то приглашение или планироваться срочный выезд, в том числе в составе делегации, конечно, что мы сообщим детективам и прокурорам о том, что намерены выехать за пределы Украины на определенное время в определенную страну. То есть, мы считаем своим долгом сообщать все же правоохранительные органы о нашем местонахождении. Только исключительно для того, чтобы если возникнут какие-то вопросы, могли должным образом отреагировать на различные процессуальные моменты", - отметил он.

Лысак также рассказал, что он и Труханов еще не ознакомились с материалами дела, потому что реальный доступ к документам получили 8 июня.

Напомним, НАБУ ведет расследование по факту приобретения по завышенной цене Одесским горсоветом админздания бывшего завода "Краян". Так, власть города приобрела завод за 186 млн гривен, однако ранее он был куплен за 11 млн гривен. В связи с этим Государственная служба финансового мониторинга сразу же заблокировала все счета участников сделки.

В октябре 2017 года у Труханова провели обыски. Следственные действия проводились в рамках двух уголовных производств.

14 февраля 2018 года мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" после прибытия из Варшавы, после чего его передали НАБУ. На следующий день Соломенский районный суд отпустил Труханова под личное обязательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня САП и НАБУ завершили расследование.