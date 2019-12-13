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13 декабря • обновлено в 22:09
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Дело о хищениях $20 млн в Ощадбанке: прокуратура подготовила обвинения

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняла решение о достаточности доказательств для составления обвинительного акта по делу о хищении $20 млн государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба САП. По данным ведомства, в результате коррупционной схемы активы банка уменьшилось на 133 млн грн.

Дело о хищениях $20 млн в Ощадбанке: прокуратура подготовила обвинения

delo.ua

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"Прокурорами САП 13 декабря 2019 принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы Креатив в завладении средствами банка в сумме $20 млн. При этом детективам НАБУ поручено сообщить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности:

  • бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив";

  • бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления АО "Ощадбанк");

  • бывший начальник управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (уволился в 2015 году с госбанка)

  • бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (сейчас – руководительница обозначенного управления госбанка)

  • бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"

  • ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Согласно данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения $20 млн кредита.

Заем предназначался для "приобретение семян подсолнечника", однако был выведен владельцами компании на счета оффшорных компаний в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые имели ценную недвижимость, сообщают в ведомстве.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
"Ощадбанк" Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины
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