Дело о хищениях $20 млн в Ощадбанке: прокуратура подготовила обвинения

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняла решение о достаточности доказательств для составления обвинительного акта по делу о хищении $20 млн государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба САП. По данным ведомства, в результате коррупционной схемы активы банка уменьшилось на 133 млн грн.

delo.ua

"Прокурорами САП 13 декабря 2019 принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы Креатив в завладении средствами банка в сумме $20 млн. При этом детективам НАБУ поручено сообщить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности:

бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив";

бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления АО "Ощадбанк");

бывший начальник управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (уволился в 2015 году с госбанка)

бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (сейчас – руководительница обозначенного управления госбанка)

бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"

ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Согласно данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения $20 млн кредита.

Заем предназначался для "приобретение семян подсолнечника", однако был выведен владельцами компании на счета оффшорных компаний в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые имели ценную недвижимость, сообщают в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 октября 2018 года САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.

25 октября была арестована заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемая в причастности к завладению 20 миллионами долларов. Сумма залога, которую она внесла, составила 7 млн грн.

НАБУ и САП задержали сына и брата депутата Березкина. Вскоре Максима Березкина выпустили из СИЗО.

27 сентября САП объявила подозрение бывшему народному депутату 8 созыва Верховной Рады Станиславу Березкину.

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