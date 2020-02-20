Известный украинский боксер Александр Усик побывал в родном городе Симферополь. В своем Instagram он выложил видео, на котором он едет в автомобиле по этому городу. Надпись на видео гласит: "Симферополь. Украина".

Я считаю, что пересечение нашей админграницы с Крымом гражданами Украины, проживающими в Крыму, независимо от того, студенты ли это, спортсмены или кто-то еще, и их постоянное курсирование – это важно. Это сильно раздражает Россию и коллаборантов. Это живое доказательство того, что мы не теряем коммуникации.

Россия добивается, чтобы мы покинули Крым. Например, мой отец, которому 83 года, приехал в Киев, побыл два дня и уехал. Да, ему тяжело, но у меня ведь нет шанса его увидеть в Крыму.

В отличие от демагогии о том, что Крыму надо давать воду, пенсии раздавать. Это и есть часть борьбы людей, живущих в Крыму – демонстрировать, что Крым украинский.

Владимир Путин, Крым, коллаж

Те, кто навещают родственников в Крыму, должны четко отдавать себе отчет в своих действиях. Потому что мы видим, что потом эти посещения и попытки прогуляться по берегу моря и покупаться заканчиваются решеткой. И потом мы прикладываем массу усилий, чтобы на кого-то обменять их и освободить.

Ехать в Крым на отдых – это один из аспектов содержания оккупантов. Потому что ты приезжаешь, тратишь свои деньги, которые ты здесь в Украине заработал.

Когда в Крым едут на заработки или продолжать там свой бизнес – это неправильно. Такие люди преследуют свои шкурные интересы.

Усик поступил правильно, когда поехал в Крым. Он живет там. Иногда он делает, мягко говоря, странные неоднозначные заявления, но при этом он выступает под украинским флагом, он везде представляет Украину. Точно так же, как и другие спортсмены из Крыма, несмотря на то, что с ними там "работают".

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