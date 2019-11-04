Был под наркотиками: полиция показала подозреваемого в убийстве девочки на Одесщине

Полиция показала подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот с Лиманского района Одесской области ее 15-летнего знакомого, который признался, что избил и задушил девочку за отказ вступить с ним в половую связь.

Первые кадры с задержанным подростком в понедельник, 4 ноября, обнародовало ГУ Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказал на брифинге начальник региональной полиции Олег Бех, подозреваемый при задержании был в состоянии сильного наркотического опьянения, из-за чего несколько часов правоохранители не могли провести его допрос.

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого Скриншот из видео

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого Скриншот из видео

По словам Беха, подозреваемый забрал окровавленный телефон убитой девочки и принес его к знакомым. Парень объяснил им, что подрался с незнакомцем. Телефон сдали в ломбард, а на полученные деньги злоумышленник приобрел наркотики. Телефон погибшей правоохранители изъяли в ломбарде.

По факту смерти девочки открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.

Несовершеннолетнего, которого видели последним рядом с девушкой, разыскали.

На теле погибшей, которую нашли раздетой, обнаружили следы удушения, а также у нее была сломана челюсть. Медики назвали причиной смерти асфиксию.

Мобильный телефон убитой обнаружили у знакомой подозреваемого в преступлении 15-летнего парня.

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