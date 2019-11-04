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4 ноября • обновлено в 20:11
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Был под наркотиками: полиция показала подозреваемого в убийстве девочки на Одесщине

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Полиция показала подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот с Лиманского района Одесской области ее 15-летнего знакомого, который признался, что избил и задушил девочку за отказ вступить с ним в половую связь.

Первые кадры с задержанным подростком в понедельник, 4 ноября, обнародовало ГУ Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказал на брифинге начальник региональной полиции Олег Бех, подозреваемый при задержании был в состоянии сильного наркотического опьянения, из-за чего несколько часов правоохранители не могли провести его допрос.

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Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого

Скриншот из видео

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого

Скриншот из видео

По словам Беха, подозреваемый забрал окровавленный телефон убитой девочки и принес его к знакомым. Парень объяснил им, что подрался с незнакомцем. Телефон сдали в ломбард, а на полученные деньги злоумышленник приобрел наркотики. Телефон погибшей правоохранители изъяли в ломбарде.

По факту смерти девочки открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого

Убийство девочки на Одесщине: полиция показала подозреваемого

Нацполиция

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Место
Украина
Тег
убийство
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