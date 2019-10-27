Куриные головы, кости и кожа: журналисты раскрыли секреты украинских колбас

В состав многих украинских колбас и сосисок входят ингредиенты, которые должны бы были попасть на утилизацию: кости, куриные головы, хрящи, соединительные ткани, кожа и жир.

Их прокручивают через специальную мясорубку для большей массы и объема продукта за меньшую себестоимость, передает ТСН.

В составе такие "отходы" зачастую называют ММО или ММД – мясо механической обвалки/дообваливания.

Иллюстрация. Колбаса pexels.com

"В цивилизованной Европе такое просто выбрасывают на помойку", – отмечается в материале.

Обычно отметка "Высший сорт" на этикетке означает, что в колбасе или сосиске должно быть только мясо. Зато в продуктах "первого сорта" уже можно подмешивать и "мясо механической обвалки". Государственный стандарт это позволяет.

При этом журналисты для анализа в лаборатории взяли образцы колбасных продуктов разной стоимости из обычного супермаркета.

По результатам экспертизы, косточки нашли во всех продуктах высшего сорта и даже в детской колбасе. Отмечается, что речь идет об известных производителях.

"Высочайшее количество было в сосисках высшего сорта. Это может свидетельствовать о том, что производители используют кроме того, которое предусмотрена сегодня Госстандартом, мясо механической обвалки. В сосисках высшего сорта очень высокое содержание 0,7% - это очень близко к колбасам первого сорта", – оценила результаты заместитель руководителя научно-исследовательского центра испытаний продукции ГП "Укрметртестстандарт" Татьяна Шатаева.

"Это условно пишется, что это мясо, а в составе могут быть и хвосты, и лапы, и куриные головы, и корсеты. То есть, за счет кости, которая измельчена, увеличивается масса. И вот эта масса попадает в мясные изделия", – рассказала глава ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Владислава Миронова.

ММО, как отметили журналисты, крайне выгодно для производителя, ибо удешевляет колбасу в разы. Но с ценой падает пищевая ценность. Кроме того, растет опасность физического травмирования. Микроскопические костные иглы способны буквально впиваться в пищевод, желудок и кишечник человека.

"Но еще интереснее, откуда то мясо механической обвалки берется вообще. Его массово везут нам из Европы. Потому что там такого не едят. Утилизировать, то есть уничтожать, это мусор дорого. Некоторые производители договариваются и сбывают эти отходы на корма для животных. Но большинство везут к нам, как на свалку.

За 9 месяцев этого года аж 90 тысяч тонн куриных костей, голов и ног пересекли наши таможни. И это в разы больше, чем любое другое мясо. И мы все это съели", – сказано в статье.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус заявила, что пальмовое масло не является таким вредным для здоровья и похудения, как утверждают многие противники этого продукта.

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