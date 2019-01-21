ЧП у Керченского пролива: стало известно о странном поведении сгоревших судов

Судна "Маэстро" (MAESTRO) и "Кандий" (VENICE; CANDY - прежнее название), которые загорелись вблизи Керченского пролива 21 января, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Подобные поставки кораблями под флагами Танзании осуществлялась, начиная с 2016 года.

"Известно, что авария произошла во время перегрузки между судами на море методом "ship to ship transfers", — сказано в сообщении.

По данным международных мониторинговых систем, газовый танкер VENICE вышел из российского порта "Темрюк" 20 января, однако на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System). То же самое наблюдалось и на танкере MAESTRO — последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января.

Корабль MAESTRO. Иллюстрация fleetmon.com

"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направленные на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", — подчеркивается в заявлении министерства.

При этом отмечается, что установить происхождение газа, который перевозился, трудно, однако по имеющейся информации судна привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.

Указанные суда ранее входили с закрытых портов аннексированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.

"Несмотря на угрозы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, риски для жизни людей, Российская Федерация поощряет массовые отключения судами системы AIS, а приведен пример еще раз демонстрирует как РФ пренебрегает нормами международного права", — сказано в сообщении.

Место ЧП kerch.fm

Напомним, недавно на причале Керченского порта из-за сложных погодных условий затонул буксир.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в Балтийском море произошел взрыв на пассажирском пароме, в результате которого на судне вспыхнул пожар. В момент чрезвычайного происшествия на борту плавсредства находилось 335 человек.

Ранее, в январе, произошел пожар на стоянке подводных лодок в бухте Улисс во Владивостоке (Россия).

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