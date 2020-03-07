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8 марта • обновлено в 00:44
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ЧП на "Мотор Сич" в Запорожье: появились новые данные и фото

4.1т
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В ГосЧС прокомментировали ЧП на заводе "Мотор Сич" в Запорожье, которое произошло вечером в субботу, 7 марта.

В разговоре с журналистом OBOZREVATEL представитель пресс-службы спасателей заявил, что из-за проседания грунта на дом упала часть силикатного забора с колючей проволокой. Речь идет об участке ограждения со стороны улицы Деповской и Круговой.

Сообщение о происшествии сотрудники регионального ГосЧС получили около 19:40.

На заводе "Мотор Сич" произошло ЧП

На заводе "Мотор Сич" произошло ЧП

Коллаж

Спасатели убрали проволоку, чтобы люди не травмировались. Охрана завода будет находиться у образовавшегося проема до утра, потом завалы разберут и починят забор.

Напомним, происшествие в соцсетях сперва назвали взрывом, однако в ГосЧС пояснили, что его не было.

На месте ЧП работали 3 единицы техники и 11 спасателей.

Обрушенный забор "Мотор Сичи"

Обрушенный забор "Мотор Сичи"

ГосЧС в Запорожской области

Обрушенный забор "Мотор Сичи"

Обрушенный забор "Мотор Сичи"

ГосЧС в Запорожской области

Обрушенный забор "Мотор Сичи"

Обрушенный забор "Мотор Сичи"

ГосЧС в Запорожской области

Как писал OBOZREVATEL, недавно Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов, также фигурируют другие местные чиновники.

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Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Запорожье
Теги
фотографии ГосЧС "Мотор Сич"
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН!!!!! :-)
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