ЧП на "Мотор Сич" в Запорожье: появились новые данные и фото

В ГосЧС прокомментировали ЧП на заводе "Мотор Сич" в Запорожье, которое произошло вечером в субботу, 7 марта.
В разговоре с журналистом OBOZREVATEL представитель пресс-службы спасателей заявил, что из-за проседания грунта на дом упала часть силикатного забора с колючей проволокой. Речь идет об участке ограждения со стороны улицы Деповской и Круговой.
Сообщение о происшествии сотрудники регионального ГосЧС получили около 19:40.
На заводе "Мотор Сич" произошло ЧП
Коллаж
Спасатели убрали проволоку, чтобы люди не травмировались. Охрана завода будет находиться у образовавшегося проема до утра, потом завалы разберут и починят забор.
Напомним, происшествие в соцсетях сперва назвали взрывом, однако в ГосЧС пояснили, что его не было.
На месте ЧП работали 3 единицы техники и 11 спасателей.
Обрушенный забор "Мотор Сичи"
ГосЧС в Запорожской области
Обрушенный забор "Мотор Сичи"
ГосЧС в Запорожской области
Обрушенный забор "Мотор Сичи"
ГосЧС в Запорожской области
Как писал OBOZREVATEL, недавно Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов, также фигурируют другие местные чиновники.
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