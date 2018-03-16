"Болезнь прогрессирует": Савченко посоветовали лечиться

Внефракционному народному депутату Украины Надежде Савченко следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

"Болезнь прогрессирует", - сказал "Обозревателю" внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

Комментируя обвинение Савченко о том, что два народных депутата Украины – Юрий Береза и Андрей Тетерук – якобы являются российскими офицерами, принесшими присягу на верность РФ, он заявил: "Я считаю, что с психиатрическими проблемами Надежды Савченко должны разбираться профессионалы от медицины. А с ее противозаконными действиями должны разбираться представители правоохранительных органов, например, Генеральная прокуратура Украины".

Новости В плане Савченко по подрыву Рады заметили след ФСБ

"Но в любом случае болезнь прогрессирует, и ей точно надо обратиться к врачу", - убежден нардеп.

Как писал "Обозреватель", в эфире телеканала ZIK Савченко заявила, что нардепы от "Народного фронта" Юрий Береза и Андрей Тетерук являются российскими офицерами, которые давали присягу РФ.