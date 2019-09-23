Аваков уволил Князева? Скандал вокруг экс-жены главы Нацполиции получил резкий поворот

Глава МВД Арсен Аваков якобы неделю назад уволил главу Нацполиции Сергея Князева.

Об этом в Facebook заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники.

"Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении Князева, экс-жена которого днями попалась с 0,5 (0,65) млн € на польской границе", - заявил он.

"То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке", - написал Дубинский.

Сергей Князев и Арсен Аваков Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, глава Национальной полиции Сергей Князев накануне опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.

Князев заявил, что стал объектом информационной атаки: "Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".

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