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23 сентября • обновлено в 21:31
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Аваков уволил Князева? Скандал вокруг экс-жены главы Нацполиции получил резкий поворот

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Глава МВД Арсен Аваков якобы неделю назад уволил главу Нацполиции Сергея Князева.

Об этом в Facebook заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, ссылаясь на свои источники.

"Аваков ещё неделю назад подписал рапорт об увольнении Князева, экс-жена которого днями попалась с 0,5 (0,65) млн € на польской границе", - заявил он.

"То есть, имеем классический пример вывоза кэша перед публичным заявлением об отставке", - написал Дубинский.

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Сергей Князев и Арсен Аваков

Сергей Князев и Арсен Аваков

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, глава Национальной полиции Сергей Князев накануне опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.

Князев заявил, что стал объектом информационной атаки: "Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".

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Персоны
Арсен Аваков Сергей Князев Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Какое ж новое дарование займет столь доходное место?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Panchenko Anatoliy, какое-какое,"зеленое"!
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