Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 22 февраля, проведет заключительный матч отбора на чемпионат Европы-2022.

Команда Айнарса Багатскиса в "баббле", который принимает киевский Дворец спорта, сыграет с венграми. Причем для "желто-синих" эта встреча станет номинально выездной. Начало игры – в 19:00. Согласно недавнему решению Кабинета министров Украины зрители смогут заполнить арену на 50%.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ВЕНГРИЯ – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Также показ будет доступен на сайте Федерации баскетбола Украины. Кроме того, смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Словения.

ПРОГНОЗ НА ВЕНГРИЯ – УКРАИНА

Аналитики большое преимущество отдают украинцам. Ставки на победу хозяев "баббла" в основное время принимаются с коэффициентом 1,37.

Ничья оценивается котировкой 12,5. А показатели на успех венгерской сборной достигают уровня 3,45.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Владислав Коренюк, Денис Лукашов, Александр Липовый, Александр Мишула, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Джером Рэндл, Иссуф Санон, Дмитрий Скапинцев, Виталий Зотов, Андрей Войналович.

Венгрия: Силард Бенке, Бенедек Варади, Жолт Сабо, Давид Войвода, Шаба Ференц, Марко Филиповити, Балинт Хорти, Акош Келлер, Золтан Перл, Марсель Понго, Янош Эйлингсфельд, Кемал Караходжич.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Конечно, мы хотим стать лучше к матчу с Венгрией. Нужно забывать этот поединок против Словении. В следующем – нужно агрессивно стартовать. Этот матч со словенцами уже ничего не значит. Отдыхаем и фокусируемся на следующей игре. Надо избавиться от ошибок.

Стоян Ивкович, главный тренер сборной Венгрии:

– У нас четыре матча за пять дней. Но мы стараемся об этом не думать. Хотя скажу, что календарь наших матчей очень нечестный. У нас мало времени на восстановление. О тактике речь вообще не идет.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

В квартете F уже определились все участники чемпионата Европы. Это команды Словении, Венгрии и Украины. Однако это не лишает команд турнирной мотивации, ведь любая победа или поражение могут повлиять на посев при жеребьевке финального турнира.

Украинцам необходима победа над Венгрией в три и больше очков для того, чтобы гарантировать себе второе место в группе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2005. Отбор

Венгрия – Украина – 90:67 (19:19, 25:14, 24:14, 22:20)

Украина – Венгрия – 77:70 (19:16, 25:15, 16:22, 17:17)

Евробаскет-2009. Переходной турнир

Венгрия – Украина – 91:67 (18:16, 22:21, 29:18, 22:12)

Украина – Венгрия – 77:69 (19:20, 8:19, 25:14, 25:16)

Евробаскет-2011. Отбор

Украина – Венгрия – 80:71 (20:21, 20:19, 24:18, 16:13)

Венгрия – Украина – 83:75 (13:14, 28:20, 21:19, 21:22)

Евробаскет-2013. Отбор

Венгрия – Украина – 76:78 (15:18, 15:19, 21:20, 25:21)

Украина – Венгрия – 77:71 (23:20, 16:21, 18:18, 20:12

Евробаскет-2022. Отбор

Украина – Венгрия – 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины обыграла действующих чемпионов Европы словенцев в первом матче киевского "баббла" в отборе на Евробаскет-2022.