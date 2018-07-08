В Нацполиции пересчитали всех ромов: озвучены цифры

В Украине расположено более трех тысяч ромских таборов, в которых проживают 100 тыс. человек.

В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три - в Киеве, два - во Львовской области, одно - в Тернопольской, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что сейчас зарегистрировано девять уголовных производств по факту нарушения прав ромов.

"Цель правонарушений - публичное уничтожение таких поселений и провокация социальной напряженности в стране. Все эти нападения - хорошо спланированы и организованы", - сказал Князев.

"Мы уделяем много внимания неонацистским организациям. В обществе должна царить атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, не круто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как ранее писал CityOboz, в Киеве ГПУ приняла неожиданное решение касательно музея Майдана.