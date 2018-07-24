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"Не знаю, что делать": в Крыму рассказали о трагедии из-за Керченского моста

3.1тЧитать новость на украинском

Жительница аннексированного Крыма лишилась дома из-за строительства Керченского моста. Участок полностью перекопал бульдозер.

Дачный участок попал под строительство железной дороги, ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону, пишет "Керчь.ФМ".

Подрядчик выкупил у женщины две сотки участка, но за оставшиеся шесть ей так и не заплатили.

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"Остался лишь полуразрушенный дом. Рабочие сказали мне, что я успела очень вовремя, иначе бы они полностью снеслиего. Я все утро пыталась дозвониться, но кто в отпуске, а кто на больничном. Не знаю, что делать", - сказала женщина.

Как ранее писал CityOboz, в Крыму устроили военный шабаш перед туристами.

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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Какая чушь, но для хохлов самое то. Они любое гавно схавают, гавноеды жолтосиние.
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