"Не знаю, что делать": в Крыму рассказали о трагедии из-за Керченского моста

Жительница аннексированного Крыма лишилась дома из-за строительства Керченского моста. Участок полностью перекопал бульдозер.

Дачный участок попал под строительство железной дороги, ввод автомобильной дороги и входит в санитарную зону, пишет "Керчь.ФМ".

Подрядчик выкупил у женщины две сотки участка, но за оставшиеся шесть ей так и не заплатили.

"Остался лишь полуразрушенный дом. Рабочие сказали мне, что я успела очень вовремя, иначе бы они полностью снеслиего. Я все утро пыталась дозвониться, но кто в отпуске, а кто на больничном. Не знаю, что делать", - сказала женщина.

Как ранее писал CityOboz, в Крыму устроили военный шабаш перед туристами.