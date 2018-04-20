Что будет с терминалом "Борисполя": появились подробности

В международном аэропорте "Борисполь" (Киев) хотят переоборудовать под офисную и служебную инфраструктуру терминал "B", который обслуживал международные рейсы до строительства терминала "D".

"Этот терминал используется в качестве резервного. Когда мы говорим об особо пиковых нагрузках, как, например, хасидская программа, финал Лиги чемпионов, он является хорошим резервом и дополнительным инструментом для решения сверхнормативных задач", - сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, он технологически устарел, его реконструкция вряд ли целесообразна в какой-либо долгосрочной перспективе.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о размещении там офисов, собственных служб, то есть как деловой центр", - добавил Зубко.

Терминальный комплекс "В" имеет площадь 36 тысяч кв. м. Он имеет пропускную способность на международных рейса - 1,2 тыс. пассажиров в час на вылет и 1,1 тыс. на прилет, на внутренних – 650 пассажиров в час на вылет и 600 на прилет.

Как сообщал "Обозреватель", в аэропорту "Борисполь" снесут терминал.