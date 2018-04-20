В Киеве крыша ТЦ упала на женщину: что делать в таких ситуациях

В случае травмирования при посещении торгового центра или подобных мест пострадавшим в первую очередь необходимо провести видеофиксацию места события и вызывать сотрудников полиции и "скорой".

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Ярослав Куц, комментируя происшествие с новым торговым центром Smart Plaza в Киеве, где металлическая конструкция упала на прохожую.

"За состояние домов отвечают именно балансодержатели. Что делать людям? Если они выжили и не попали в больницу, а находятся в адекватном состоянии на месте, то в первую очередь сделать фото- видеосъемку, и обязательно вызвать сотрудников полиции и скорой помощи. Полиция зафиксирует время и место события, а медики зафиксируют телесные повреждения", - отметил юрист.

По его словам, возмещение ущерба в таких случаях полностью зависит от полученных травм.

"Возмещение зависит от того, какие были последствия. Если это коммерческое помещение, то оно должно быть застраховано за ответственность перед третьими лицами, как мы страхуем свою ответственность, когда садимся за руль автомобиля. Но страховые выплаты, и прямые выплаты виновника пострадавшему базируются на чеках, которые подтверждают суммы расходов на лечение", - подчеркнул он.

Также юрист высоко оценил шансы на полную компенсацию таких расходов, если речь идет о коммерческой структуре.

"Обычно, когда что-то происходит с коммерческими помещениями, то их собственники заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее и мирней урегулировать эту проблему. Они понимают, что после таких происшествий к ним обязательно придут с плановыми проверками все службы. Начиная от ГСЧС и до госпотребслужбы, которые обязательно будут проверять все эвакуационные выходы, противопожарное состояние, санитарные нормы. А это у всех находится вне норм, утвержденных Кабмином", - подытожил Куц.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районе Киева металлическая конструкция с нового торгового центра Smart Plaza упала на прохожих.