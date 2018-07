5 июля 2018: какой сегодня праздник

5 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 5 июля

Именины в этот день празднуют Ульяна, Василий, Федор и Геннадий.

Дни независимости нескольких стран

5 июля Дни независимости отмечают сразу несколько стран, в том числе Алжир, Венесуэла и Кабо-Верде.

День конституции Армении

Официальный праздник и нерабочий день также и в Армении. Здесь отмечают День Основного закона. В 1995 году 5 июля проект Конституции, подготовленный идеологами Армянского общенационального движения, был вынесен на референдум и одобрен народом.

День Кирилла и Мефодия

В Чехии и Словакии День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия считается государственным праздником. По сути, он является Днем славянской письменности. Это единственный государственно-церковный праздник, который внесен как в мирской, так и в церковный календари. 5 июля проводят торжественные богослужения в церквях и соборах этих стран.

Памятник Кириллу и Мефодию

Также в этот день:

1841 - англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство, известное сегодня как Thomas Cook Group.

1881 - под Луксором в Египте обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Рамзеса II Великого, Аменхотепа I, Сети I и Тутмоса III.

1941 - немцы интернировали главу украинских националистов Степана Бандеру.

Степан Бандера

1946 - в Париже французский модельер Луи Реар впервые презентовал публике купальник-бикини. Модель, которая вышла в нем на подиум, звали Мишелин Бернардини.

1954 - Элвис Пресли записал свою первую песню "That's All Right".

1965 - в Киеве начали строить новый жилмассив Оболонь.

1974 - у швейцарской Лозанне Украинская ССР подписала Всемирную почтовую конвенцию.

2014 - украинская армия вернула контроль над Словянском.

