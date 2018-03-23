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Оксана Шаварская
Оксана Шаварская
Редактор реалити-шоуВсе статьи автора

Когда есть план, становится проще

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Все истории с пьянками, тусовками, виски до утра и бессонными ночами заканчиваются ровно тогда, когда в жизни появляется конкретная цель.

Я когда свалила на два месяца в Нью-Йорк, реально не понимала, зачем это делаю. Первые две недели яростно накрывало депрессией. Ходишь по большому городу и понимаешь, что ты никто и звать тебя никак. Тебе вот уже 28, а ничего конкретного в жизни не достигла. Не вышла на подиум в нижнем белье, и люди не просят автографы на улице.

А если вот серьезно, то на вопрос, который я часто задаю своим героям реалити-шоу "Чем вы гордитесь в своей жизни?" у меня самой ответа нет.

Сначала было очень стремно, потому что оказалось, что Нью-Йорк совершенно не мой город. А если НЙ не мой, и Киев не мой, и Барселона не моя, то где же тогда те чуваки на тарелке, которые за мной прилетят и скажут "Крошка, ты просто ошиблась Планетой, давай с нами, мы тебя подбросим"?

Но чуваки так и не прилетели. Поэтому за два месяца пройденных десятков километров по нью-йоркским улицам (в поисках чуваков) выбора у меня не осталось. Зато в голове понемногу светлело. И чуточку становилось понятнее, зачем я здесь, и что бы хотелось делать для того, чтобы почувствовать себя нормальной и счастливой.

Собственно, поняла я самое важное - смысл заключается в том, что нет никакого смысла. Я не должна рвать на куски небеса и постоянно доказывать, что я сильная, я талантливая, я там что-то могу. Нормальная я. Не сильна и не талантливая, обычное человекоподобное существо, как и все. Звезд с неба не хватаю.

Но было бы хорошо открыть свое дело, творить добро и двигаться в сторону реализации классных идей.

А потом пришли идеи. Дальше я думала над тем, чего мне не хватает для их реализации. Не хватало трезвости и ума. И тогда я остановилась.

Я начала просыпаться рано, завтракать овсянкой и чаем, а вечером, вместо того, чтобы неистово где-то тусоваться, взяла за привычку работать над своими собственными проектами. Я умудрилась в Америке нормально так похудеть. Не есочка, но тоже ничё так. Я согласилась на хорошую работу и четко понимаю, почему я сейчас здесь, на этом месте.

Я начала ценить свое время и свое здоровье. И подумала о том, что для меня важно просыпаться утром красивой, довольной, без мыслей "Обожеее, что это вчера было и зачем?". Потихоньку завязываю со всеми вредными привычками и хочу больше конструктива. Хотя немного вина всегда в помощь и на пользу.

Когда есть хоть какой-то план, становится проще. И это "проще" заключается в том, что реализация плана требует невъебенних усилий. Конечно, мне бы очень хотелось пропить и протуситы свою прекрасную молодость. Собственно, этим я и занималась последние несколько лет. Но папа мой не бизнесмен, мама не депутат, деньги мне приходится зарабатывать самой. И если бы не этот ненавистный мне Нью-Йорк, возможно, я бы так ничего и не поняла.

Стоит просто жить. Тихо и спокойно жить и проектировать свои маленькие персональные ракеты в космос. Тихонько так проектировать, без паники и спешки.

Публикация взята с Facebook-страницы Оксаны Шаварской.

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Оксана ШаварскаяОксана Шаварская
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