13 июля 2018: какой сегодня праздник

13 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Андрея, Василия, Михаила и Петра, день солнечного затмения и поминовения усопших, годовщина открытия знака Голливуд, выпуска первых пластинок Фрэнка Синатры и Queen, дни рождения Олега Сенцова, Юлия Цезаря и Данте Алигьери - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Олег Сенцов

Именины 13 июля

Именины в этот день празднуют Андрей, Арсений, Василий, Матвей, Михаил, Петр, Тимофей, Тихон, Филипп и Фома.

Поздравляем!

День государственности Черногории

Благодаря качеству и доступности отдыха в Черногории многие украинцы успели досконально изучить и полюбить эту красивую страну с населением чуть более 600 тыс. человек. День государственности, 13 июля, до недавнего времени был здесь единственным собственным официальным праздником. Разумеется, отмечают его очень масштабно.

Кстати, OBOZREVATEL подготовил детальный гид для туристов, которые собираются в Черногорию.

Частичное солнечное затмение

13 июля частичное солнечное затмение начнется в 5:02 по киевскому времени, а пик его придется на 5:47. Правда, наблюдать явление можно будет далеко не везде: только в Тасмании, южной части Австралии и на востоке Антарктиды.

По мнению астрологов, если воспользоваться этим затмением правильно, можно исполнить желания и внести благоприятные перемены в свою жизнь.

Солнечное затмение

Праздник поминовения усопших

С 13 по 15 июля в Японии будут отмечать один из важнейших праздников буддистов - Обон, или дни поминовения усопших. Считается, что в это время души возвращаются на землю, чтобы побыть с родными.

Праздник имеет очень древние и красивые традиции. В храмах происходит чтение священных книг, родственники покойных несут подношения к алтарям, а в парках исполняют необычный танец — бон одори. Его цель — успокоить души предков.

Закрывается праздник торжественной церемонией торо нагаси: бумажные фонарики со свечами пускают по воде, указывая душам безопасный путь в царство мертвых.

Также 13 июля:

1908 - в Лондоне открылись IV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.

1920 - создано Общество Красного креста Украины.

1923 - был торжественно открыт всемирно известный знак Голливуда.

Возведение знака Голливуда, 1923 год

1939 - Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней "From the Bottom of My Heart".

1973 - вышел первый альбом группы Queen. Он назывался так же, как группа.

13 июля родились

100 до н.э. - Гай Юлий Цезарь, древнеримский политический, государственный и военный деятель

1265 - Данте Алигьери, выдающийся итальянский поэт эпохи Возрождения.

1969 - Олесь Бузина, одиозный писатель, журналист, ведущий. Был убит в 2015 году в Киеве.

1976 - Олег Сенцов, режиссер, писатель, общественный деятель. Узник Кремля.

#freesentsov

Также OBOZREVATEL составил гороскоп на 13 июля по картам Таро.