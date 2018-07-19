О контр-культуре.

Знаете, всегда выступал против лоскутного утепления. Но именно этот акт поддержу. Почему. Пока мы с вами сидим в офисах, прогуливаемся по улицам, жарим шашлыки, выпиваем в барах, зожничаем - где-то тихою сапою кто-то лоскутно утепляет стену дешевым пенопластом на соплях, или лепит пластиковый царь-балкон на историческом здании. И никто этого не замечает. Никому нет дела.

Подобный же акт якобы культурного вандализма и вредительства - на самом деле можно расценивать как контр-культурный перфоманс, призванный обратить внимание на проблему отсутствия какого-либо регулирования вопроса индивидуального утепления и фавелизации городского ландшафта.

Без этого смелого шага тема бы так и оставалась предметом обсуждения узкого круга экспертов, которые устали рвать глотку о вреде лоскутного утепления.

Этот белый лист пенопласта - одиночный призыв к бездушному обществу безразличных сограждан, к тому, что пора бы с чистого белого листа посмотреть на вопрос мурализаторства.

Если разрешать муралить лишь там, где здание комплексно утеплено, повышен комфорт для жителей, улучшено качество их жизни - то так. глядишь, город преобразится, а люди станут счастливее. И вместо пестрых самобытных балконов в чешках, хрущах, панельках, город станет упорядоченным пространством для искусства и жизни людей.

Если вникнуть глубже в месседж, который хотели послать нам авторы лоскутной арт-инсталляции, то будет понятно, что мурал именно со стрижом выбран неспроста. Стриж издревле - это символ стремительности и психической энергии. Стриж строит свои жилища в форме чаши, склеивая их слюной. В данном случае слюной хейтеров цементируется восприятие лоскутного утепления как чего-то неподобающего. А может быть, человек хотел, чтобы видно было издалека - что в его квартире холодно, не хватает не только тепла в радиаторных батареях, но, может быть, и человеческого тепла и внимания.

Будьте человечнее, утепляйтесь комплексно. Не забывайте, что человек сам по себе генерит 60 Вт тепла в состоянии покоя, и 100 Вт при повышенной физической активности.

Пост взят с Facebook-страницы Антона Ковалишина.