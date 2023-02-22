Италия – Украина: анонс матча отбора на ЧМ-2023 по баскетболу, трансляция на XSPORT

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 23 февраля, проведет важнейший матч квалификации к чемпионату мира 2023 года. В Ливорно команда Айнарса Багатскиса встретится с итальянцами. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Увидеть поединок "сине-желтых" и "скуадры адзурры" можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT. Он также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

Кроме того, возможность следить за ходом игры предоставит сайт Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА ИТАЛИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом матча считаются хозяева паркета. Ставки на победу Италии в основное время принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 12,00. А показатели на успех украинцев достигают уровня 2,95.

СОСТАВЫ КОМАНД

Италия: Марко Списсу, Никколо Мэннион, Пол Билига, Диего Флаккадори, Амедео Тесситори, Джампаоло Риччи, Джордано Бортолани, Риккардо Мораскини, Давиде Казарин, Андреа Меццанотте, Гульельмо Карузо, Мухаммет Расул Диуф, Риккардо Висконти, Алессандро Каппеллетти, Лука Северини, Томас Волдетенсаэ.

Украина: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Липово, Александр Ковляр, Богдан Близнюк, Владимир Конев, Вячеслав Бобров, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Владимир Герун, Артем Пустовой.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Я не знаю, каким будет состав сборной Италии, но уверен, что не будет игроков Евролиги. С одной стороны, они выполнили поставленные задачи, выйдя на чемпионат мира, но тем не менее каждая уважающая себя команда хочет выигрывать. Не нужно искать подводные камни – они будут играть на победу. Слишком рано говорить о предварительном составе итальянцев, хотя я через своих итальянских знакомых попытаюсь узнать их планы.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Италия и Испания уже вышли на ЧМ. На единственную оставшуюся путевку от группы перед последними двумя турами квалификации претендуют три сборные – Украина, Грузия и Исландия. Украина имеет преимущество и над Грузией, и над Исландией в личных встречах, но проигрывает конкурентам по количеству одержанных побед.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2005

Италия – Украина – 99:62 (29:18, 17:23, 22:10, 31:11)

Евробаскет-2013

Италия – Украина – 58:66 (17:13, 17:22, 14:16, 10:15)

Евробаскет-2017

Украина – Италия – 66:78 (19:16, 14:27, 15:16, 18:19)

ЧМ-2023. Отбор

Украина – Италия – 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Евробаскет-2022

Украина – Италия – 84:73ОТ (16:21, 22:21, 15:11, 19:15, 27:16)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский ответил на критику со стороны двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко.