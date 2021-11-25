Грузия – Украина: анонс матча отбора на ЧМ-2023 по баскетболу, трансляция на XSPORT

Мужская сборная Украины по баскетболу в пятницу, 26 ноября, стартует в первом раунде отборочного турнира к чемпионату мира-2023. Подопечные Айнарса Багатскиса сыграют на выезде в Тбилиси с грузинской сборной. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

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Отметим, что после выезда в Грузию уже 29 ноября "желто-синие" примут в столичном Дворце спорта Северную Македонию. Эта игра начнется в 19:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT, который также доступен на платформах Megogo и Volia TV.

Видео дня

Кроме того, эфир из Тбилиси смотрите на OBOZREVATEL и сайте Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА ГРУЗИЯ – УКРАИНА

Фаворитом матча считается грузинская команда. Ставки на победу хозяев в основное время принимаются с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 12,50. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,30.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Липовый, Александр Кобец, Богдан Близнюк, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Джером Рэндл, Вячеслав Петров, Сергей Павлов, Владимир Герун, Дмитрий Скапинцев, Артем Пустовой.

Грузия: Гиви Бакрадзе, Мераб Боколишвили, Кахабер Джинтчарадзе, Лука Мазиашвили, Тед Макфадден, Отар Пхакадзе. Георгий Корсантия, Георгий Шермадини, Георгий Турдзиладзе, Георгий Твалабеишвили, Бека Бекаури, Михаил Беришвили, Бека Бурджанадзе, Ника Чечелашвили, Николоз Гаприндашвили, Илья Лондаридзе, Александр Пхевадзе, Торнике Шенгелия.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Все мысли только о Грузии. Я там когда-то проработал. Сейчас говорят, что кто-то будет, кого-то не будет – я не верю ни единому слову. Только перед игрой, как увижу игроков, тогда поверю. Если есть Шермадини и Шенгелия – это одна команда, без одного из них – это другая команда. Стараемся готовить вариант и с ними, и без них. Насколько это возможно на четырех командных тренировках, когда все вместе. Украина давно не играла на чемпионате мира. Цель есть одна – квалифицироваться на чемпионат. С какой позиции – это уже не важно. Уверен, что все ставят перед собой цель – попасть на чемпионат мира.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Кроме сборных Украины и Грузии в квартете G выступают команды Испании и Северной Македонии. Три лучшие сборные пройдут во второй групповой этап квалификации.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2011. Групповой этап

Грузия – Украина 69:53 (10:17, 20:16, 21:11, 18:9)

Евробаскет-2011. Групповой этап

Грузия – Украина 81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21)

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу роскошно стартовала в отборе на Евробаскет-2023, обыграв Францию и Финляндию