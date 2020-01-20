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20 января • обновлено в 18:47
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На Крещение черкасские спасатели ныряли в пожарную автоцистерну. Фото

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Праздник Крещения для черкасских спасателей, находившихся на суточном дежурстве, не прошел без погружения в святую воду.

Местом для ныряния послужила пожарная автоцистерна. Об этом сообщили в районном отделе управления ГСЧС Украины.

Пожарные нашли выход из ситуации

Пожарные нашли выход из ситуации

Facebook / Черкасский городской отдел ГСЧС

Отец Назарий освятил воду и благословил бойцов Третьей Государственной пожарно-спасательной части города Черкассы.

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Крещение Господне: необычные поздравления с праздником

В воскресенье, 19 января, все желающие смогли окунуться и освятиться.

На Крещение черкасские спасатели ныряли в пожарную автоцистерну. Фото
На Крещение черкасские спасатели ныряли в пожарную автоцистерну. Фото
На Крещение черкасские спасатели ныряли в пожарную автоцистерну. Фото
На Крещение черкасские спасатели ныряли в пожарную автоцистерну. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL , у Черкасской гимназии №9 появились первые в городе муляжи школьников. Их установили коммунальщики, чтобы обезопасить пешеходный переход возле учебного заведения.

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Место
Украина Черкассы
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