На Крещение черкасские спасатели ныряли в пожарную автоцистерну. Фото

Праздник Крещения для черкасских спасателей, находившихся на суточном дежурстве, не прошел без погружения в святую воду.

Местом для ныряния послужила пожарная автоцистерна. Об этом сообщили в районном отделе управления ГСЧС Украины.

Пожарные нашли выход из ситуации Facebook / Черкасский городской отдел ГСЧС

Отец Назарий освятил воду и благословил бойцов Третьей Государственной пожарно-спасательной части города Черкассы.

В воскресенье, 19 января, все желающие смогли окунуться и освятиться.

Как сообщал OBOZREVATEL , у Черкасской гимназии №9 появились первые в городе муляжи школьников. Их установили коммунальщики, чтобы обезопасить пешеходный переход возле учебного заведения.

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