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10 января • обновлено в 12:02
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/ Криминал

Проносил пакетами: тюремщик на Черкасщине продавал заключенным наркотики. Фото

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Сотрудники СБУ заблокировали поставки наркотиков и психотропов на территорию исправительной колонии на Черкасщине.

Запрещенные вещества сбывал заключенным работник учреждения. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ Черкасской области.

Инспектора поймали "на горячем", когда он в очередной раз пытался пронести пакет с наркотиками в колонию.

Наркодилером был инспектор колонии

Наркодилером был инспектор колонии

Facebook / Управление СБ Украины в Черкасской области

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Мужчину поймали с пакетом наркотиков

Мужчину поймали с пакетом наркотиков

Facebook / Управление СБ Украины в Черкасской области

Тюремщик проносил наркотики заключенным

Тюремщик проносил наркотики заключенным

Facebook / Управление СБ Украины в Черкасской области

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее OBOZREVATEL писал: мать черкасского депутата Юрия Тренкина разоблачили в афере с ремонтом полицейский автомобилей. Против ООО "Авто-Мастерок", которое принадлежит женщине, по факту растраты и присвоения средств правоохранители открыли уголовное производство.

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Место
Украина Черкассы
Тег
наркотики
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