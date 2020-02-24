В Черкасской области произошло тройное убийство. В селе Балаклея Уманского района мужчина во время застолья зарезал свою бабушку и двух товарищей.

Тела бросил в колодец, а затем признался в содеянном отцу. Об этом говорится в сюжете НТН "Свидок"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Два тела человек бросил в колодец, еще одно оставил неподалеку

В сельском совете уверяют, что на участников события никогда никто не жаловался, хотя виновник трагедии любил выпить.

Мужчины жили на одной улице и часто вместе выпивали. В роковой вечер собрались в доме 30-летнего Павла. Когда возник конфликт, именно он схватился за нож. Зарезал двух своих знакомых, а потом убил и родную бабушку.

Местные жители не понимают, зачем было убивать пенсионерку Скрин с видео

После совершенного злоумышленник бросил одного из мужчин и пенсионерку в колодец, еще одно тело оставил неподалеку. В содеянном сознался отцу, тот и вызвал полицию.

Убийцу сразу задержали. Своей вины он не отрицал.

30-летний Павел признался в содеянном Скрин с видео

"Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 115 УК (Умышленное убийство). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – прокомментировали проишествие в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

За смерть троих человек Павел может сесть за решетку на 15 лет или получить пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ватутино, что в Черкасской области, нашли тело местной жительницы. В своей квартире 33-летней женщине перерезали сонную артерию.

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