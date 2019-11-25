Деньги – на ветер: в Черкассах двое суток бил фонтан горячей воды. Фото

На выходных в Черкассах из трубы теплоснабжения фонтанировала горячая вода. Все вокруг покрылось льдом. Взяться за ремонт магистрали аварийные бригады обещали только с понедельника, но утром работы так и не начали.

Горожане же волнуются, что отвечать за такие убытки придется им. Порыв произошел вечером 23 ноября недалеко Черкасской ТЭЦ, по улице Симиренковской. Об инциденте сообщил в Facebook житель Черкасс Дмитрий Шевелев.

Тепло "вылетало" в воздух Facebook / Олег Арсенюк

"Дорога во льду. Вода заливает. Ремонт не делают. Интересно – кто за это заплатит? Население", – говорит Дмитрий.

В ТЭЦ заверили, что их аварийная бригада пыталась ликвидировать последствия порыва. Однако люди продолжали распространять в соцсети фото с парующим фонтаном воды.

Порыв произошел недалеко от ТЭЦ Facebook / Олег Арсенюк

На инцидент также отреагировал черкасский нардеп Олег Арсенюк.

"Мы сами поехали на ТЭЦ, телефоном пообщались с дежурным инженером. Нас заверили, что бригада устранила последствия – опустила трубу вниз. А на завтра запланировано перекрытие магистрали и ремонтные работы, – рассказал депутат. – Остается вопрос: кто же заплатит за ту воду, которая более суток выливаться из трубы? Учитывая замерзшие узоры на кустах и каток на дороге, в 18 часов уже вылилось ее немало ".

Вода паровала двое суток Facebook / Олег Арсенюк

Начать ремонт черкасщанам обещали с восьми часов утра в понедельник Журналистам OBOZREVATEL местные жители сообщили: в 9 утра рабочей группы на месте не было, а вода продолжала паровать.

Дорога и трава вокруг заледенели Facebook / Олег Арсенюк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах открытки "с заботой от власти" получают не только живые юбиляры, но и уже умершие несколько лет назад Черкасс. Каждая обходится городскому бюджету в 13 гривен.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!