Пошел ко дну: в оккупированном Крыму затонул сторожевой корабль оккупантов 'Тарантул'

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма затонул сторожевой корабль проекта 205П россиян "Тарантул". Вероятно, судно подбили морские дроны во время атаки на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

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Об этом сообщили в Telegram активисты военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ. Они констатировали, что захватчики потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море.

Тот факт, что очередной российский борт последовал за "Москвой", партизаны обнаружили во время разведки судов. Отмечается, что Тарантул находится на пристани бухты "Графская".

"Постепенно мы выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", – заверили активисты.

Напомним, OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о постепенном уменьшении количества российских кораблей в бухтах Севастополя. В частности, там больше нет российской субмарины "Алроса", зашедшей в бухту оккупированного города на прошлой неделе.

Достаточно пустым также смотрится фрегатный причал. На снимке заметны минный тральщик проекта 12700 "Александрит", сторожевой фрегат проекта 1135 "Буревестник" и корвет проекта 1124 "Альбатрос".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что поражение легендарного крейсера "Москва" украинской противокорабельной ракетой "Нептун" 13 апреля 2022 года стало большой потерей для России. В результате затопления крейсера северо-западная часть Черного моря превратилась в так называемую серую зону.

– Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого СБУ применяет два вида дронов собственного производства, способные не только нести почти тонну взрывчатки, но и наносить поражение ракетами.

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