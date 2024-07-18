Боголюбов продолжает вести борьбу за наследство 'Привата' даже после бегства, – Кулик

За рядом обысков с блокированием работы предприятий в Днепропетровской области может стоять совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

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Об этом сообщил политолог и директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик, сообщает издание "Українські новини".

"Как недавно стало известно Национальной полицией Украины под руководством Офиса генерального прокурора ведется расследование №12024000000001047 о якобы завладении корпоративными правами ООО "Агрокомплект". На днях в рамках этого уголовного производства проведен ряд обысков в Днепропетровской области, ведутся чрезвычайно активные следственные действия с блокировкой работы предприятий. В следственных действиях привлечены десятки сотрудников Нацпола, Офиса Генпрокурора и СБУ из г. Киев, которые уже неделю "кошмарят" предприятия в г. Днепр. Суть преступления заключается в том, что неизвестные лица завладели корпоративными правами, которые ранее принадлежали NASKINA INVESTMENTS LTD (Кипр)", – отмечает политолог.

По его словам, в Украине систематически вспыхивают конфликты с попытками рейдерского захвата предприятий с использованием силовых структур и липовых уголовных дел. Однако чтобы понять главные причины каждого отдельного кейса нужно разобраться глубоко в сути того, что представляет собой предприятие – жертва.

"Директором NASKINA INVESTMENTS LTD является кипрский адвокат MENELAOS SAZOS, который в свою очередь много лет является номинальным владельцем бизнеса опального беглеца Боголюбова Г.Б. и Коломойского И.В. Так MENELAOS SAZOS в их интересах был опосредованным владельцем акций "ПриватБанка" фигурирует в деле по иску ПриватБанка к бывшим акционерам "ПриватБанка" в штате Делавэр и является постоянным фигурантом судебных дел в Украине с ними. До февраля 2022 года бенефициарным владельцем ООО Агрокомплект был некий Мельник С.В., который был учредителем и директором в более чем 20 компаниях, входящих в так называемую "группу Приват", и руководил корпоративной структурой связанных с Боголюбовым и Коломойским компаниями", – объясняет Виталий Кулик.

По его мнению, поверхностный анализ открытых источников дает основания предположить, что MENELAOS SAZOS и Мельник С.В. являются прямыми представителями интересов и номинальными владельцами активов бывших владельцев "ПриватБанка".

"Интересным также является и тот факт, что ООО Агрокомплект является кредитором десятков предприятий - должников ПриватБанка, в отношении которых сейчас возбуждены дела о банкротстве. Эту информацию не трудно проверить в реестре судебных решений. Вероятно именно этот "актив" и возможность дальнейшего захвата должников ПриватБанка соблазнило на рейдерский захват ООО Агрокомплект", – продолжает директор Центра исследований гражданского общества.

Виталий Кулик напоминает, что "господин Коломойский сейчас находится в СИЗО", поэтому "парадом командует" Боголюбов, который недавно сбежал из страны по чужому паспорту.

"Будто бы его выход из Украины и был ускорен для того, чтобы не было возможности привлечь его за очередное рейдерское дело. Лучше же в комфорте вести битву за наследство "Привата" чем ожидать со дня на день очередной визит следователей. Дело побега Боголюбова с боями вроде бы возбуждено. Так почему центральные аппараты всех силовых структур Украины вместо расследовать военные преступления рф, преступления против Майдана, защищать Украину уже несколько недель заняты по сути обслуживанием интересов Боголюбова? Может ответ кроется где-то в сообщении НАБУ?" – резюмирует Виталий Кулик.