В воздушном пространстве Украины 'засветился' беларусский Ил-76ТД: что происходит

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД, принадлежащий Беларуси, 19 сентября якобы оказался в воздушном пространстве Украины. Место назначения, к которому он летел, неизвестно.

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Такие данные около 09:00 показал сайт Flightradar24. Очевидно, речь идет о сбое, который уже не раз демонстрировал этот публичный вебсервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

На сайте было отмечено, что борт RSB7687 беларусской грузовой авиакомпании Rubystar вылетел из Минска. Утром в четверг пролет Ил-76ТД "фиксировался" над Черниговской областью Украины.

Но со временем эти данные исчезли с сайта, и никакого беларусского самолета над Украиной уже не было. Другая информация свидетельствовала, что указанный Ил-76ТД еще находился в полете, но в неизвестном направлении.

Напомним, что с Flightradar24 уже были подобные случаи. В частности, вечером 22 мая этого года сервис показывал, что над территорией Украины пролетел пассажирский Boeing компании Turkish Airlines. Впоследствии в ГП "УкрАероРух" объяснили, что в работе мониторингового сайта случился сбой.

В прошлом году 23 июня прошлого года был иной случай: Flightradar24 зафиксировал, что польский пассажирский самолет залетел в воздушное пространство Украины и пролетел над Закарпатской областью, облетая грозовой фронт. Тогда в компании Enter Air подтвердили инцидент и заявили, что все произошло по процедурам безопасности.

А 25 июля 2023 года норвежский чартерный самолет Airbus A320-200 с пассажирами пролетел над Украиной, направляясь в турецкую Анталию. В авиакомпании BBN Airlines не прокомментировали, как самолет засветился в украинском воздушном пространстве, закрытом для гражданской авиации из-за полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024-го в международном аэропорту "Львов" показали авиакомпании, готовые возобновить сообщение с ним, впрочем, не сказав ничего о возможных сроках. В список вошли такие известные перевозчики, как Ryanair (Ирландия), Wizzair (Венгрия), Lufthansa (Германия).

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