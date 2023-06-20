Троллинг 99-го левела: украинские пограничники 'атаковали' белорусских коллег дронами с картофелем

Украинские пограничники продолжают подшучивать над своими коллегами из Беларуси, которая оказывает помощь России в ее военной активности против Украины. Один из охранников границы поделился историей о том, как в один раз "атаковали" соседей с помощью беспилотников. Вместо привычных снарядов они использовали картошку.

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Эффектное видео появилось на ютуб-канале ISLND TV. Белорусы сразу же отреагировали на атаку.

"У нас под**бы были какие? Скажем так, недалеко у нас есть наши друзья, которые картошку любят. То сбросить, например, на наряд картошку дронами. Это был троллинг 99-го левела", – рассказал пограничник в видео.

Мужчина также рассказал о реакции белорусских пограничников на подобную "атаку". Согласно его словам, белорусские пограничники на первый момент были озадачены этим необычным инцидентом.

"Разбегались, они же не знают, что это картошка летит на них. Тем более, она же для них священная. Мы думали, будут падать на колени и хвалу петь картошке, но разбегались", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники продолжают троллить беларуских коллег. На одном из участков украинско-беларуской границы сотрудники Госпогранслужбы установили флаг Украины и бело-красно-белый флаг свободной Беларуси, за который режим самопровозглашенного президента РФ Александра Лукашенко бросает людей за решетку.