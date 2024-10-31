'Так откуда готовилось нападение?' Лукашенко заявил, что ему звонили украинские генералы, чтобы сдаться в плен, и стал посмешищем. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил общественность очередным рассказом о начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Он заявил, что ему якобы "звонили украинские генералы" с просьбой помочь сдаться России, а оккупанты якобы сбежали с Киевщины не из-за успешного сопротивления Украины, а якобы из-за того, что мир умолял диктатора Владимира Путина "остановиться".

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Такое заявление Лукашенко выдал, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности 31 октября. В частности, он в очередной раз повторил кремлевский нарратив о том, что российской вторжение якобы было "спровоцировано".

Союзник Путина попытался оправдаться за вторжение РФ в Украину с территории Беларуси.

По словам диктатора, после окончания совместных учений на территории Беларуси Россия начала выводить свои войска "по югу, вдоль границы Украины" и "половина была выведена".

"Со временем станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев", – заявил Лукашенко.

По версии самопровозглашенного лидера Беларуси, российские оккупанты не взяли Киев "за три дня" якобы не из-за успешного сопротивления Вооруженных сил Украины и тяжелейших потерь в своих рядах, а якобы из-за просьб всего мира к Путину "остановиться".

"Папа Римский и весь Запад подключился ... Они (оккупанты РФ. – Ред.) уже в предместьях Киева были, на окраине. Никто их не сдержал", – выдал Лукашенко.

Спустя почти три года полномасштабной войны он также объявил, что в первые дни вторжения ему якобы "звонили украинские генералы, просили связаться с Путиным, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен".

"Отвели войска от Киева – и что потом? В Киеве войска были, захват столицы – это крест. Что, это военные не понимали в России? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат – вот мы видим".

Выступление Лукашенко рассмешило общественность. В сети высмеяли неудачные попытки диктатора оправдать российскую агрессию против Украины.

Особенно абсурдным пользователи сочли утверждение о "звонках украинских генералов" с просьбой "сдаться в плен".

"Но он не сдался", "Эти генералы явно говорили с ним из электрической розетки", "Генералы Лексус и Вован", "И марсианские звонили тоже", "Байки из-за гаража", "Употребление картофельного спирта имеет последствия", "Кто ему только не звонил в 2022 году", "Лукашенко 26 февраля на танке приехал в Киев, но потом выехал обратно домой, потому что ему это не надо", – шутят в комментариях.

Также в сети вспомнили знаменитую фразу Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", которую он произнес во время встречи с Путиным в марте 2022 года и которая сделала его посмещищем и героем многочисленных мемов:

"А откуда все таки готовилось нападение на Беларусь?", "А он сказал, что с ними (генералами. – Ред.) были карта с четырьмя позициями, откуда готовилось нападение?", "Играет клоуна вместо Жирика".

Напомним, 24 февраля 2022 года войска России вторглись в Украину с территории Беларуси, также в первые месяцы полномасштабной агрессии они активно использовали беларускую территорию для запуска ракет по Украине, а небо Беларуси – для ударов с помощью боевых самолетов и ударных БПЛА.

Позже РФ прекратила использовать небо Беларуси для ударов, но продолжила собирать из него разведданные с помощью самолетов ДРЛО А-50.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Лукашенко дал интервью российским пропагандистам, в котором назвал идею по захвату Украины бессмысленной. Он заявил, что такую огромную страну невозможно "подмять без последствий", однако в то же время принялся уверять, что Путин якобы не ставит перед собой такой задачи.

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