Лукашенко назвал идею Путина относительно Украины бессмысленной и попытался оправдать диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал идею захвата Украины, заявив, что такую огромную страну невозможно "подмять без последствий". При этом он попытался оправдать российского диктатора Владимира Путина, уверяя, что тот якобы не ставит перед собой такой задачи.

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Соответствующее заявление Лукашенко выдал в интервью российской пропагандистской газете "Известия", опубликованном 25 октября. В частности, беларуский диктатор заяви, что "мудрые политики" всегда должны думать о последствиях.

"Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать, "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос: "А дальше что?", – утверждает Лукашенко.

Он добавил, что такую "огромную страну", как Украина, нельзя захватить "без последствий", к которым диктатор, в частности, отнес партизанское движение.

"Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время", – спрогнозировал самопровозглашенный беларуский лидер.

По словам Лукашенко, в случае захвата страны последствием будут "как минимум теракты".

"Поэтому мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно – мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", – высказался он.

Напомним, Путин, объявляя о начале "спецоперации" в Украине 24 февраля 2022 года, назвал целью "демилитаризацию и денацификацию".

Перед этим он всячески отрицал данные западных разведок о планах широкомасштабного нападению на соседнюю страну. Российские пропагандисты, озвучивая планы военного командования РФ, утверждали, что войска агрессора "захватят Киев за три дня".

По данным The Washington Post, перед началом войны в Украине ФСБ РФ докладывала Путину, что украинцы якобы будут "с цветами" приветствовать оккупантов, несмотря на имеющиеся у российской спецслужбы результаты опросов, доказывающее обратное.

Иименно ФСБ уверяла Путина, чтоКиев будет взят за несколько дней и подготовила два варианта марионеточного правительства. Одним из кандидатов был беглый президент Виктор Янукович. Также марионеточным ставленником РФ в Украине мог стать кум Путина Виктор Медведчук.

При всем этом цели "СВО", которые озвучивались Москвой, постоянно менялись. Так, в марте 2022 года тогдашний глава минобороны РФ Сергей Шойгу называл главной целью "защиту России" от "военной угрозы", якобы исходящей от Запада, и предотвращение вступления Украины в НАТО.

После провала наступления на Киев главной целью вторжения в Украину в Кремле стали называть "помощь" самопровозглашенным "Л/ДНР".

В мае 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "цель смены власти в Киеве не стоит", а уже в июле выдал, что РФ якобы "поможет украинскому народу" избавиться от "режима", добавляя, что "это далеко не только ДНР и ЛНР", а якобы также Херсонщина, Запорожье и "ряд других территорий", не исключая возможности "дальнейшего расширения географических задач".

В сентябре 2024 года, говоря о наступлении ВСУ на Курщину, Путин назвал приоритетной целью "спецоперации" "освобождение Донбасса".