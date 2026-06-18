"Не спешим делать выводы": Лукашенко отреагировал на атаку дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Он заявил, что пока Минск не спешит с окончательными выводами, но в то же время выразил уверенность, что дрон был украинского происхождения.

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Об этом Лукашенко заявил белорусским пропагандистским СМИ. Также он указал, что инцидент необходимо расследовать "совместно с россиянами".

Лукашенко заявил об "украинском происхождении" дрона

По словам Лукашенко, белорусская сторона уже установила происхождение беспилотника, атаковавшего автобус.

"Мы не спешим делать какие-то выводы, но четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", – заявил он.

В то же время белорусский лидер признал, что вокруг инцидента существует много различных версий и предположений.

Лукашенко не согласился с заявлениями Киева

Лукашенко рассказал, что украинская сторона отреагировала на обвинения и отвергла свою причастность к атаке.

По его словам, Киев якобы отметил, что такие беспилотники могут приобретать различные лица или структуры, поэтому сам факт украинского происхождения дрона не свидетельствует о причастности Украины к удару.

Лукашенко не согласился с заявлением Генштаба ВСУ, что в момент инцидента украинская сторона не наносила ударов по Брянской области.

Белорусский диктатор сослался на показания водителя автобуса, который утверждает, что над транспортным средством находился не один беспилотник.

"Тот самый водитель автобуса говорит, что он лично видел не один дрон, а несколько, которые жужжали и летали над автобусом", – сказал Лукашенко.

По его словам, один из беспилотников попал в автобус.

"Один из этих дронов, слава Богу, немощный, ударил по автобусу. В результате погиб человек и пострадали наши дети", – заявил белорусский диктатор.

Лукашенко намерен расследовать инцидент "совместно с россиянами" и пригрозил неназванным врагам

Александр Лукашенко поручил государственному секретарю Совета безопасности Беларуси взять ситуацию под личный контроль и установить все обстоятельства происшествия.

По его словам, белорусские власти ожидают от Украины "честного и справедливого ответа" по поводу инцидента.

"Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Этот случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", – подчеркнул Лукашенко.

Он пригрозил, что если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, то это ему "плохо обойдется".

"Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо закончится для тех, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому всё это и происходит", – заявил Лукашенко.

Что предшествовало

В среду, 17 июня, российские СМИ распространили информацию об атаке якобы украинского беспилотника на автобус с детьми, который следовал по маршруту Гомель – Геленджик.

По их данным, в автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов, которые направлялись на отдых. Сообщается, что в результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Также в результате попадания БПЛА погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе Украины опровергли фейк россиян о якобы попадании дрона ВСУ в автобус с детьми в Брянской области. Там подчеркнули, что в указанное время наши защитники не осуществляли запуск БПЛА по этой территории.

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