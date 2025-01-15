Знаменитая недорогая модель Mazda стала круче и мощнее. Фото

Недорогой спорткар Mazda MX-5 продолжает отмечать 35-летний юбилей. В честь этого события производитель улучшил свою знаменитую модель, которая стала мощнее и во всех смыслах круче.

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Детали про новую Mazda MX-5 Spirit Racing сообщает Motor1. Автомобиль подготовили к премьере на Автошоу в Токио. От стандартной машины особая модель отличается передним бампером, колесами и декором с наклейками на кузове.

Все эти изменения сразу дают понять, что перед нами особый автомобиль в специальном оформлении со спортивной стилистикой.

Изменилось оформление в салоне Mazda MX-5 Spirit Racing. А мощность мотора увеличили до 200 л.с. Прибавка менее 20 сил не кажется большой, однако для маленького родстера это существенная разница.

Цена Mazda MX-5 Spirit Racing 2025 года – около 32 000 долларов. Производитель готовит и другие модели в похожем стиле.

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