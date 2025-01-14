Самый дешевый Bentley в мире удивил состоянием и ценой. Фото

Роскошное купе Bentley Continental GT – не та модель, которая приходит на ум, когда речь заходит о дешевых автомобилях. Тем не менее, экземпляр за 1 тысячу долларов – самый доступный. И у него удивительное состояние.

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Эту б/у Bentley Continental GT купить можно на аукционе Copart в США (или онлайн). Но стоит ли это делать? На момент публикации цена составляет 1000 долларов. Хотя до конца аукциона еще три дня.

Регистрация автомобиля флоридская. И это не очень хорошая новость, ведь водители в штате не отличаются ни бережным отношением к своим машинам, ни аккуратными повадками на дороге. Даже несмотря на развитую автомобильную культуру на побережье.

Тем не менее, Bentley Continental GT 2005 года выдержал все тяготы жизни во Флориде и преодолел 500 000 миль – более 800 000 км. Выдающийся показатель. Ведь на экзотических автомобилях редко ездят так много.

Более того, капризная к обслуживанию Bentley выдержит такой пробег только при должном обслуживании. Видимо, владелец все же старался уважительно относиться к своей дорогой машине. Однако машина попала в ДТП – по фото очевидны повреждения передней части. О механических проблемах информации нет.

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