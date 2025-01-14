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Самый дешевый Bentley в мире удивил состоянием и ценой. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Bentley Continental GT

Роскошное купе Bentley Continental GT – не та модель, которая приходит на ум, когда речь заходит о дешевых автомобилях. Тем не менее, экземпляр за 1 тысячу долларов – самый доступный. И у него удивительное состояние.

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Эту б/у Bentley Continental GT купить можно на аукционе Copart в США (или онлайн). Но стоит ли это делать? На момент публикации цена составляет 1000 долларов. Хотя до конца аукциона еще три дня.

Регистрация автомобиля флоридская. И это не очень хорошая новость, ведь водители в штате не отличаются ни бережным отношением к своим машинам, ни аккуратными повадками на дороге. Даже несмотря на развитую автомобильную культуру на побережье.

Bentley Continental GT

Тем не менее, Bentley Continental GT 2005 года выдержал все тяготы жизни во Флориде и преодолел 500 000 миль – более 800 000 км. Выдающийся показатель. Ведь на экзотических автомобилях редко ездят так много.

Bentley Continental GT

Более того, капризная к обслуживанию Bentley выдержит такой пробег только при должном обслуживании. Видимо, владелец все же старался уважительно относиться к своей дорогой машине. Однако машина попала в ДТП – по фото очевидны повреждения передней части. О механических проблемах информации нет.

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