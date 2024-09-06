Забытую недорогую модель Volkswagen показали в новом виде

О некогда знаменитой недорогой модели Volkswagen Beetle сегодня многие забыли. А ведь несколько лет назад этот ретро-кар был на слуху. Машина пользовалась умеренной популярностью, но покинула рынок. Автомобиль показали в новом виде.

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Когда продажи упали под давлением кроссоверов, в немецкой компании приняли решение прекратить производство. Так VW Beetle покинул шоу-румы дилеров и успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

На канале TALK WHEELS показали новый Volkswagen Beetle. Это попытка пофантазировать на тему модели следующего поколения.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

Дело в том, что ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

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