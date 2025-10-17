Лучший выбор для экономных: топ-6 недорогих авто с пробегом от экспертов

Экономные покупатели ищут не только доступные автомобили с пробегом, но и самые надежные. Такие машины не доставят проблем в будущем и не потребуют дополнительных расходов. Топ-6 авто от экспертов поможет каждому.

Видео дня

В список WhatCar внесли лучшие машины с хорошей репутацией. Это известные электромобили, которые предлагают дополнительную экономию, ведь избавят владельца от расходов на топливо. На вершине рейтинга оказался электрический кроссовер Kia EV3.

Этот автомобиль дебютировал не так давно, но уже успел хорошо себя зарекомендовать. И другие машины в списке достойны внимания. Вдобавок на вторичном рынке эти электромобили намного доступнее новых.

Самые надежные электрокары с пробегом:

Kia EV3; Renault Scenic (с 2024 года); BMW i3 (2013-2022 гг); Tesla Model Y (с 2022 года); BMW i4 (с 2021 года); Nissan Leaf (2018-2024 гг).

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Subaru отправила в продажу свой самый дешевый кроссовер.