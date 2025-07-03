VW готовит новый кроссовер дешевле Tiguan: каким он будет

Недорогой кроссовер VW T-Roc как самый популярный автомобиль немецкого производителя в сегменте готовится к модернизации. Модель окажется дешевле Tiguan. Уже известно, какой будет эта машина.

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На европейском рынке кроссовер Volkswagen T-Roc очень популярен. Поэтому на новое поколение модели возлагают большие надежды. Новый VW T-Roc показали на канале TALKWHEELS. Автомобиль старались сделать похожим на современные модели Volkswagen, но серийная машина будет выглядеть по-другому.

Новый Volkswagen T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывали на ходовых прототипах, на кузовах которых были фальшивые наклейки.

Тем не менее, известно, что новинка сохранит динамичный силуэт предшественника. Однако в целом внешность получится более эффектной.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в 2025 году.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новая модель Nissan оказалась популярной благодаря очень низкой цене.