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VW готовит новый кроссовер дешевле Tiguan: каким он будет

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Volkswagen T-Roc

Недорогой кроссовер VW T-Roc как самый популярный автомобиль немецкого производителя в сегменте готовится к модернизации. Модель окажется дешевле Tiguan. Уже известно, какой будет эта машина.

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На европейском рынке кроссовер Volkswagen T-Roc очень популярен. Поэтому на новое поколение модели возлагают большие надежды. Новый VW T-Roc показали на канале TALKWHEELS. Автомобиль старались сделать похожим на современные модели Volkswagen, но серийная машина будет выглядеть по-другому.

Новый Volkswagen T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывали на ходовых прототипах, на кузовах которых были фальшивые наклейки.

Volkswagen T-Roc

Тем не менее, известно, что новинка сохранит динамичный силуэт предшественника. Однако в целом внешность получится более эффектной.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 состоится в 2025 году.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новая модель Nissan оказалась популярной благодаря очень низкой цене.