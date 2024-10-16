Время на исходе: новую модель Kia показали официально

Новый внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года – недорогая модель для практичных покупателей. Время ожидания премьеры модели сокращается, поэтому корейский производитель всячески пытается подогреть наш интерес перед дебютом.

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Долгожданный пикап Kia Tasman показали официально. Ранее производитель уже демонстрировал новинку, однако дизайн еще не рассекретили полностью. Детали сообщили на сайте компании. Премьера состоится в конце октября.

В производство в Корее новинка отправится в 2025 году. В продажу поступит 200-сильный дизельный пикап с четырехцилиндровым двигателем. Возможно, в дальнейшем появится мощный V6. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Машину в ходе тестирования замечали в компании Ford Ranger и Toyota Hilux. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевых соперников в сегменте.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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