Volkswagen сообщил подробности о новом недорогом автомобиле. Фото

Volkswagen готовит новую спортивную модель с выдающимися характеристиками. Автомобиль построят на базе недорого электрокара VW ID2.all, который готовят к премьере. О машине сообщили новые подробности.

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Об этом стало известно Motor1. Шильдик GTI, который получит новый электромобиль, обязывает модель быть динамичной. Но в компании отметили, что покупателям понравятся не только скорость и мощность, но также управляемость и ходовые настройки. По этим параметрам обещают превзойти бензиновый VW Golf GTI.

Ранее глава американского департамента Volkswagen отметил, что такой автомобиль пригодился бы на рынке с ценой 20-25 тысяч долларов.

Новый VW ID.GTI представляет собой спортивный вариант электрического Volkswagen ID2.all, который заменит Polo. Автомобиль небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. Кузов концепта, который намекал на дизайн, выкрасили в яркий красный цвет и дополнили стайлинг темными элементами.

На крыше установили небольшой спойлер, а эффектные колесные диски в ретро-стиле получили диаметр 20 дюймов. Агрессивности добавляют воздухозаборники в переднем бампере, рельефные пороги и задний диффузор.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 250-300 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ожидается, что новый Volkswagen ID.GTI отправят на рынок в 2026 или 2027 году.

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