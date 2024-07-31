Volkswagen хочет продавать дольше свой знаменитый недорогой бестселлер

В Volkswagen рассматривают продление жизненного цикла актуальной модели Golf 8 поколения. Это известный недорогой бестселлер компании, который имеет культовое значение. Но это не значит, что модель не ждут кардинальные перемены.

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Детали стали известны Top Gear. Полностью электрический вариант VW Golf появится в следующем, девятом поколении модели – ориентировочно к 2028 году. Однако актуальный автомобиль с ДВС продержится в производстве до 2035 года.

То есть по срокам производитель хочет "упереться" в запрет продавать на территории ЕС новые автомобили с ДВС. А в 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 стал подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей.

Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

В салоне появилось новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс работает быстрее и стабильнее. Система получит ассистента с искусственным интеллектом.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро.

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