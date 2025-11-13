Видео дня
В Украине вызвали ажиотаж недорогие автомобили, которым не нужен бензин
Электрокары в Украине вызвали настоящий ажиотаж на рынке. В основном это дешевые автомобили из Китая, и им не нужен бензин. Именно поэтому они привлекают покупателей. Появилась свежая статистика продаж.
Электрокары на украинском рынке считаются недорогими, ведь это в основном машины из КНР или автомобили с пробегом. Статистику приводит организация Укравтопром. Там назвали топ-10 самых популярных EV.
Украинцы купили 10,5 тыс. таких машин в октябре 2025 года. Спрос вырос на 145% относительно 2024 года.
Самые популярные новые электрокары в Украине:
- Volkswagen ID.Unyx – 441 шт.;
- BYD Song Plus – 387 шт.;
- BYD Leopard 3 – 261 шт.;
- Zeekr 7X – 169 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 149 шт.
Самые популярные электромобили с пробегом:
- Tesla Model Y – 942 шт.;
- Tesla Model 3 – 862 шт.;
- Nissan Leaf – 697 шт.;
- Kia Niro EV – 490 шт.;
- Renault Zoe – 351 шт.
Как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине у покупателей есть выбор с точки зрения экономного владения автомобилем – дешевый электрокар и бензиновый бюджетник.