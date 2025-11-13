УкраїнськаУКР
В Украине вызвали ажиотаж недорогие автомобили, которым не нужен бензин

Renault Zoe

Электрокары в Украине вызвали настоящий ажиотаж на рынке. В основном это дешевые автомобили из Китая, и им не нужен бензин. Именно поэтому они привлекают покупателей. Появилась свежая статистика продаж.

Электрокары на украинском рынке считаются недорогими, ведь это в основном машины из КНР или автомобили с пробегом. Статистику приводит организация Укравтопром. Там назвали топ-10 самых популярных EV.

Украинцы купили 10,5 тыс. таких машин в октябре 2025 года. Спрос вырос на 145% относительно 2024 года.

Tesla Model Y

Самые популярные новые электрокары в Украине:

  1. Volkswagen ID.Unyx – 441 шт.;
  2. BYD Song Plus – 387 шт.;
  3. BYD Leopard 3 – 261 шт.;
  4. Zeekr 7X – 169 шт.;
  5. BYD Sea Lion 07 – 149 шт.

Самые популярные электромобили с пробегом:

  1. Tesla Model Y – 942 шт.;
  2. Tesla Model 3 – 862 шт.;
  3. Nissan Leaf – 697 шт.;
  4. Kia Niro EV – 490 шт.;
  5. Renault Zoe – 351 шт.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине у покупателей есть выбор с точки зрения экономного владения автомобилем – дешевый электрокар и бензиновый бюджетник.