В Украине вызвали ажиотаж недорогие автомобили, которым не нужен бензин

Электрокары в Украине вызвали настоящий ажиотаж на рынке. В основном это дешевые автомобили из Китая, и им не нужен бензин. Именно поэтому они привлекают покупателей. Появилась свежая статистика продаж.

Электрокары на украинском рынке считаются недорогими, ведь это в основном машины из КНР или автомобили с пробегом. Статистику приводит организация Укравтопром. Там назвали топ-10 самых популярных EV.

Украинцы купили 10,5 тыс. таких машин в октябре 2025 года. Спрос вырос на 145% относительно 2024 года.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

Volkswagen ID.Unyx – 441 шт.; BYD Song Plus – 387 шт.; BYD Leopard 3 – 261 шт.; Zeekr 7X – 169 шт.; BYD Sea Lion 07 – 149 шт.

Самые популярные электромобили с пробегом:

Tesla Model Y – 942 шт.; Tesla Model 3 – 862 шт.; Nissan Leaf – 697 шт.; Kia Niro EV – 490 шт.; Renault Zoe – 351 шт.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине у покупателей есть выбор с точки зрения экономного владения автомобилем – дешевый электрокар и бензиновый бюджетник.