Самый дешевый кроссовер Skoda готовят к премьере: дизайн почти раскрыт

Новый бюджетник Skoda станет самым дешевым кроссовером чешской компании. Дизайн раскрыли почти полностью в сети, хотя автомобиль только готовят к премьере. По габаритам новинка окажется меньше Renault Duster. И, вероятно, дешевле.

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Перспективную модель ранее показали впервые на официальном фото. Отдаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Хотя тот прототип предвещает появление более крупной машины, которая получит электрическую силовую установку. Autocar показал машину сзади.

Но компания еще не раскрывает дизайн модели полностью. И даже названия у машины еще нет – его выберут позже.

Известно, что имя новый кроссовер Skoda получит в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q.

Новый бюджетник Skoda будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам с длиной кузова около 4 м. Привод у кроссовера будет передним, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л. Позже о машине появится больше информации.

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