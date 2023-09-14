В Сети показали уникальный ЗАЗ Славута с огромным багажником. Фото

В Сети показали уникальный украинский автомобиль ЗАЗ Славута с огромным багажником. Транспортное средство существует в единственном экземпляре. Доработки машины видны на фото.

OBOZREVATEL обратил внимание на то, что в сети вновь поднялось обсуждение необычного ЗАЗ Славута в кузове универсал. Хотя владелец впервые показал свою машину еще в 2010 году.

Эту машину автор доработал как альтернативу заводской модификации ЗАЗ-1105 Дана. Владелец хотел получить более практичный и вместительный универсал с большим багажником – этого модель 1105 предложить не смогла.

Так появился кастомный универсал. В качестве основы использовали седан (тот, что на самом деле лифтбек, ведь у ЗАЗ-1103 Славута крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом – как у Skoda Octavia).

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Багажную дверцу заменили на короб из стеклопластика, благодаря которому у машины получился более вытянутый прямой силуэт. Дополнительно увеличилось крытое багажное пространство.

Автор ранее отмечал, что готов продавать такие модификации всем желающим. Однако для рентабельного мелкосерийного производства необходимо было собрать определенное количество заказов, чего, по всей видимости, не произошло.

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