В сети назвали самые дешевые модели Jeep: топ-3 автомобиля

Новые модели Jeep привлекают покупателей низкими ценами. Некоторые машины компании оказались намного дешевле соперников. В сети рассказали подробнее о производителе внедорожников и кроссоверов.

В Motor1 рассказали про цены Jeep 2026 модельного года. Новые машины в целом сохранили низкие цены для своих сегментов. Несмотря на то, что современные автомобили постоянно дорожают, нам удалось выбрать топ-3 самых доступных.

Jeep Compass – цена от 30 990 долларов

Это небольшой кроссовер, который все еще пользуется популярностью. Однако скоро автомобиль уступит место более современному преемнику, в линейке которого даже появился электрический вариант.

Jeep Wrangler – цена от 36 390 долларов

Здесь все просто: внедорожник Jeep Wrangler – это легенда. Своевременные модернизации в сочетании с доступностью позволяют автомобилю оставаться очень востребованным.

Jeep Cherokee – цена от 36 995 долларов

Новый Jeep Cherokee 2026 модельного года – долгожданный автомобиль. Этот американский SUV стал крупнее и еще практичнее. Но в этом сегменте теперь очень много сильных конкурентов.

